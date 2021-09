Gladson autoriza obras em municípios, zero mortes por Covid-19, MS cancelando envio de vacinas para o AC: os destaques desta terça no ContilNet

Mais de 90% da população de Rio Branco tem dívidas a pagar, revela pesquisa Fecomércio/AC

Segundo pesquisa da Federação do Comércio no Acre (Fecomércio/AC), divulgada nesta terça-feira (14), pelo menos 61% dos rio-branquenses tiveram familiares que perderam renda financeira em decorrência da pandemia de Covid-19. O levantamento, que constatou a situação de endividamento dos consumidores de Rio Branco, foi feito entre os dias 31 de agosto a 03 de setembro com 168 consumidores da capital que possuem renda média mensal de até dois salários mínimos.

Com investimento de quase R$ 7 milhões, Gladson autoriza pacote de obras em sete municípios acreanos

O governador Gladson Cameli, acompanhado de vários secretários de Estado, deputados e prefeitos do interior do Acre, realizou um grande evento na manhã desta terça-feira (14), onde assinou a ordem de serviços e convênios para pacotes de obras estruturais de recuperação de espaços públicos e pavimentação, destinados aos municípios de Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira.

Em entrevista ao ContilNet, Petecão dispara sobre Gladson: “Jamais sairia de casa para fazer campanha para ele”

Pré-candidato ao Governo do Estado, o senador Sérgio Petecão (PSB), disse em entrevista ao ContilNet que não levanta mais bandeira para o atual governador Gladson Cameli (Progressistas). Os dois foram aliados na eleição em que Cameli foi eleito, mas o afastamento ficou evidente pouco tempo depois e o rompimento foi declarado.

Acre não registra casos e mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; confira o boletim

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que não houve novos casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 14. O número de infectados permanece em 87.914.

Deputado denuncia que professores do Acre podem estar recebendo abaixo do piso nacional

O deputado Chico Viga apresentou na sessão desta terça-feira (14), o Projeto de Lei "Fundeb Transparente", que garante a transparência do orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb) aplicado no Estado.

Urgente: Ministério da Saúde vai cancelar envio de vacina contra Covid-19 para o Acre, diz Gladson

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse, nesta terça-feira (14) durante evento do Governo do Acre, que o Ministério da Saúde vai cancelar o envio de vacinas contra Covid-19 para o Acre.

Vereadores discutem CPI dos transportes em Rio Branco: “Precisamos saber o que está acontecendo”

A Câmara de Vereadores de Rio Branco está reunida nesta terça-feira (14) nos primeiros debates sobre a proposta da Prefeitura da Capital de transferência de mais de R$2,5 milhões às empresas de transporte coletivo a fim de que os empresários do setor possam arcar com passivos trabalhistas junto aos trabalhadores, incluindo salários atrasados. A Câmara deve instituir também uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a situação do transporte público municipal, que está em crise, com as empresas em recuperação judicial e com a falta de ônibus em várias linhas da Capital.