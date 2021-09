Gladson Cameli convoca mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar

Dando continuidade aos avanços na Segurança Pública, o governador Gladson Cameli fez o chamamento de mais 92 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), nesta sexta-feira, 17, durante solenidade realizada no Palácio Rio Branco. A lista dos convocados foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Em um compromisso com as forças policiais, a administração de Gladson Cameli, em menos de três anos, já chamou cerca de mil novos aprovados em cadastros de reserva de concursos públicos para reforçar os quadros das polícias Militar e Civil. Somente na PM, são 536 convocações, um verdadeiro marco para a instituição centenária.

Ao fazer uso da palavra, o chefe do Poder Executivo lembrou da promessa firmada junto aos aprovados dos concursos da Segurança Pública e do grande esforço do governo acreano para assegurar as contratações em obediência aos princípios da legalidade e sem qualquer risco fiscal ao Estado.

“Eu acompanhei a luta desses jovens e respeito a determinação de cada um deles por irem atrás de um direito, que é deles. Conseguimos vencer mais um desafio e quem ganha com isso é a nossa população, que contará com policiais militares preparados para combater a criminalidade”, argumentou Cameli.

Após o período de matrículas, entre os dias 20 de setembro e 15 de outubro, a expectativa do governo do Estado é que a aula inaugural do Curso de Formação de Soldado (CFSD) ocorra no início de novembro, com duração de nove meses. Os futuros policiais atuarão nas ruas de maneira ostensiva no segundo semestre de 2022.

“Essa convocação é muito importante para suprir a demanda dos policiais que estão indo para a reserva remunerada e esta é a forma de repor o nosso efetivo. Esperamos realizar uma nova convocação do restante do cadastro de reserva até o início do próximo ano”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, recordou de sua atuação na PM do Acre por quase três décadas e falou sobre a relevância da categoria para a manutenção da paz e da ordem. “A profissão policial militar não é um emprego, mas um sacerdócio e um casamento não só com a instituição, mas com a sociedade, que nos delega a responsabilidade de regular as relações sociais”, expôs.

Segundo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Pedro Longo, a convocação de novos profissionais para a Segurança Pública também é tratada com prioridade pelo parlamento acreano. “Essa é uma causa dos 24 deputados estaduais. Sempre quando tratamos desta assunto nas sessões, todos nós estamos unidos pelo bem do nosso estado”, comentou.

A solenidade contou também com a presença do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti; do secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Victor Bonecker; e dos deputados estaduais José Bestene e Cadmiel Bomfim (representado por Luzivan Aguiar).

“Graças ao governador Gladson Cameli, este sonho está se tornando realidade”, diz convocada

Maísa Dias representou os convocados na cerimônia. Ao todo, são 74 homens e 18 mulheres. Em sua fala, ela demonstrou sua expectativa e disse que o momento era bastante aguardado por todos. A futura policial militar aproveitou ainda para fazer um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli.

“Hoje é um dia muito especial para mim, meus colegas e nossas famílias. Quero agradecer, especialmente, ao governador que, desde o início do seu mandato, firmou o seu comprometimento com o cadastro de reserva da PM. Graças a ele, este sonho está se tornando uma realidade”, pontuou.

No próximo ano, Arthur Albuquerque deverá ser mais um integrante de sua família a ingressar nas fileiras da PM. O jovem de 23 anos de idade garante estar disposto a oferecer o melhor de si para servir e proteger a sociedade do Acre. “Muitas vezes, o serviço de um policial é se sacrificar em prol da segurança e da garantia de direitos dos cidadãos. Esperem não só de mim, mas de todos os convocados, total abdicação para que possamos cumprir nossa missão”, frisou.