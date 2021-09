Gladson Cameli exonera sete, mas nomeia nove cargos comissionados

No terceiro ano de mandato, o governador Gladson Cameli (Progressistas) continua cumprindo a sua promessa de que “a caneta que nomeia é a mesma que exonera” e quase diariamente faz mudanças na sua gestão.

Nesta sexta-feira (17), para encerrar a semana, Cameli publicou no Diário Oficial do Estado 16 decretos neste sentido: nove pessoas foram nomeadas e 7 exoneradas pelo governador. As mudanças ocorrem nas secretarias de Saúde, Educação e outras.

A maioria dos novos nomeados são para exercer cargos de gerente em unidades de saúde do Estado.