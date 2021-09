Gleici na Record? Acreana usa decotão, chapéu de peoa e enlouquece seguidores: “Vai para A Fazenda?”

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A acreana Gleici Damasceno enlouqueceu seus seguidores com três cliques em formato de carrossel no feed de seu Instagram.

Gleici surgiu usando um look pink, abusando da sua beleza acreana mostrando um decotão. Com seu novo visual e um chapéu de peoa, a acreana deixou seus seguidores com uma ‘pulga atrás da orelha’, a foto de chapéu pode indicar uma possível participação da acreana no reality rural ‘A Fazenda’ da Record.

O clique já rendeu mais de 64 mil curtidas e centenas de comentários. Entre eles, o de uma seguidora que escreveu: “Gleici você vai para A Fazenda? Tô desconfiada. kkk” Outra seguidora escreveu: “E esse chapéu? mulher não me assusta, ‘A Fazenda’ estreia amanhã. Rs”.

Se dependesse dos fãs da acreana, podem ter certeza que ela já estava estreando amanhã na tela da Record. Veja a postagem na íntegra: