Globo define substituto de Louro José no ‘Mais Você’; saiba tudo

Desde a morte de Tom Veiga, que dava vida a Louro José, um dos personagens mais populares da televisão brasileira, o local ocupado pelo leal amigo de Ana Maria Braga continua vazio. A produção do “Mais Você” teria estudado inúmeras maneiras para tentar substituir o papagaio falante que, aos poucos, foi se tornando um apresentador ao lado da Ana Maria.

Diversas especulações circularam na rede sobre o futuro da atração diária após a partida precoce de Tom. Os boatos iam de um novo intérprete para o papagaio até a criação de um novo personagem para acompanhar a apresentadora na nova jornada do programa. Porém, depois de quase um ano, a Rede Globo já teria batido o martelo com relação ao assunto.

Após conversas e estudos de possíveis cenários, o personagem Louro José não ganhará uma nova versão com um outro intérprete, tampouco será substituído por algum fantoche a ser criado. Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório na TV, a emissora carioca resolveu contratar jornalistas para ocupar o lugar deixado pelo amado papagaio.

A Globo ficou sem saber o que fazer após a morte de Tom Veiga e, consequentemente o desaparecimento, de forma repentina, de Louro José. A ideia de criar um novo personagem, que seguiria nos mesmos moldes do papagaio, chegou a ser debatida e quase foi levada adiante. Porém, acabou esfriando e o “Mais Você” seguiu sem a presença do personagem.

Um dos fatores para a definição ser tratada com certa prioridade nos bastidores da Rede Globo se deve a renovação de contrato de Ana Maria Braga com a emissora carioca. A loira acertou sua permanência por mais quatros anos e dará o ar da graça na programação da emissora dos Marinho, pelo menos, até 2025.

Nesta segunda-feira (06), Ana Maria Braga deu início a exibição de uma edição inédita do “Jogo de Panelas” e causou grande emoção não só em Ana Maria Braga, mas também nos telespectadores que puderem rever o amado papagaio em ação novamente. Gravado antes da pandemia da Covid-19, Louro José participou do sorteio das colheres.

Assim que o vídeo foi exibido, Ana Maria Braga explicou quando o quadro foi gravado e revelou a saudade do personagem interpretado por seu amigo Tom Veiga: “Como vocês podem ter notado ali, faz tempo que a gente gravou esse programa. A gente nem imaginava pandemia, né? Mas a turma continua animada, porque a gente continua falando com eles. Eu vejo ali saudade do meu Lourinho, que já queria se dar bem com o doce de leite também”.