Gonzaga se reúne com ministro das Comunicações e Bittar para levar internet a todas as regiões do Acre

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, participou nesta quarta-feira (22) de uma reunião com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Márcio Bittar (MDB/AC), em Brasília, para tratar sobre a disponibilização de pontos de internet para os municípios acreanos.

Luiz Gonzaga pediu ao senador Márcio Bittar que agendasse a reunião com o ministro para tratar sobre o tema após receber várias reivindicações sobre a falta de internet em várias regiões do Acre.

Além disso, Gonzaga levou ao ministro reclamações de moradores sobre os péssimos serviços de internet e telefonia no estado do Acre.

”Quero agradece a disponibilidade do ministro por nos receber e ao senador Márcio Bittar por ter conseguido essa agenda que serviu para debatermos formas de melhorar nossa internet no Acre e levar pontos de conexão a cidades de difícil acesso, como as consideradas isoladas”, disse o deputado.

Gonzaga afirmou que o ministro Fábio Faria se colocou à disposição para levar a demanda aos técnicos do Ministério das Comunicações para resolver o problema dos “apagões” de internet no Acre e disponibilizar internet a um número maior de pessoas no estado.