Governo avança com investimentos e Deracre faz do Vale do Juruá verdadeiro canteiro de obras

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem avançado com as obras no Vale do Juruá. Serviços de manutenção de ramais, construção de pontes, limpeza e adequação de canais vêm sendo desenvolvidos pela autarquia no interior do Acre.

Frentes de trabalho do governo têm sido intensificadas nos últimos meses na região. O presidente do Deracre, Petronio Antunes, afirmou que “nesses últimos meses o Departamento tem se dedicado para garantir a trafegabilidade da região. O Deracre não para, o governador também não, o Estado trabalha a todo vapor para melhorar a qualidade de vida de mais acreanos”.

Sobre o objetivo de dar condições de mobilidade à população, o diretor do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, relatou que “depois que passou o período chuvoso, o Deracre tem trabalhado para garantir melhorias para população”.

Recuperação de ramais

Em Cruzeiro do Sul, o Deracre tem trabalhado na recuperação de ramais, pontes, estradas e balsas, e realizado ações nas comunidades. Nos últimos meses foram recuperados cerca de 600 km de ramais e 21 pontes de madeira foram revitalizadas.

Na Comunidade Santa Rosa, a atuação do órgão tem sido dedicada à reconstrução da cabeceira da ponte do município, com intuito de garantir o acesso à estrada. Além disso, foram feitos serviços de manutenção, desvio de via e aplicação de massa asfáltica.

Já nos ramais Japãozinho e Carobas foram executados serviços de recuperação e pavimentação. Também foi incluída a reabertura do Ramal do Braz, próximo ao Estádio Arena do Juruá, a recuperação do Ramal do Eber e a recuperação da ponte. A obra de duplicação da rodovia AC-405 segue com trabalhos de melhoramento, pavimentação e limpeza. Na Comunidade São Pedro, localizada na AC-407, o Deracre ampliou os serviços de melhorias na recuperação, pavimentação e estabilização do solo do Aterro da Galeria.

Há anos sem manutenção, a balsa do Deracre, atracada no Rio Tauary, recebeu serviços de recuperação do assoalho, pintura, adequação dos motores e estrutura. Segundo o presidente do Deracre, “a manutenção dessa balsa é importante, pois garante a travessia da população; antes ela não oferecia condições de uso e hoje se consegue garantir a locomoção da população”.

Feijó

Em Feijó, o Deracre realizou reparos na Ponte Diabinho, também a limpeza e a execução de bueiros na comunidade do Ramal dos Índios, e efetuou o recapeamento da pista do aeródromo, além do melhoramento do acesso da antiga travessia da balsa.

Rodrigues Alves

Em Rodrigues Alves, a presença do órgão tem sido essencial na realização de serviços de limpeza e readequação do canal do município. Os agentes do Deracre efetuaram serviços emergenciais de raspagem e estabilização do solo.