Governo divulga imagens de projeto do novo memorial em homenagem às vítimas da Covid-19

Em homenagem às mais de 1,8 mil pessoas do Acre que perderam suas vidas devido à pandemia do coronavírus, o governo do Estado iniciou os preparativos para a construção do Memorial às Vítimas da Covid-19, que será erguido em frente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/AC), em Rio Branco, local que serviu como hospital de referência para tratamento da doença.

De acordo com Cirleudo Alencar, gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Acre (Seinfra), o governador Gladson Cameli, pediu que fosse realizado algo em homenagem a essas vítimas. Em resposta, equipe da Seinfra preparou três propostas, apresentadas ao governador e à primeira-dama Ana Paula Cameli, que decidiram pelo memorial.

“Com a ideia definida, enviamos a demanda para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), que é responsável pela elaboração do projeto e orçamento da obra, a ser executada pela Seinfra. Será um local de lembranças, com os nomes das vítimas, e também simbolizará a luta do Estado para a aquisição das vacinas, além de homenagear todos os profissionais de saúde que estiveram e os que continuam no enfrentamento à Covid-19”, destacou Alencar.

A previsão é de que a obra seja entregue até o mês de dezembro. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Acre registrou 1 novo caso de infecção por coronavírus, fazendo com que o número de infectados subisse para 87.900. Pelo menos 85.891 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 19 seguiam internadas.

Fotos: Sedur