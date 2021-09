Governo do Acre destina Ambulância nova para o Hospital de Sena Madureira

Seguindo determinação do governador Gladson Cameli, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), entregou na manhã desta segunda-feira (13), uma nova ambulância para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A entrega foi comandada pelo Dr. Pedro Pascoal, do SAMU de Rio Branco, sendo acompanhada por Edgardina Matos, Gerente-geral do Hospital de Sena e sua equipe.

De agora em diante, o Hospital de Sena passa a contar permanentemente com duas viaturas – a do Samu que já vinha operando e essa nova que foi repassada hoje. “Pra nós de Sena Madureira o momento é de grata satisfação. Recebemos hoje uma ambulância nova, de regulação sanitária. A mesma será utilizada no transporte de pacientes para Rio Branco, quando necessário, e a outra que é a vermelha do Samu dará todo o suporte dentro do município. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, à secretária de saúde, Paula Mariano e a todos que defenderam essa luta. Quem ganha, com isso, é a nossa população”, comentou Edgardina Matos.

Ao tomar conhecimento do envio da nova ambulância para Sena Madureira, o deputado estadual Gehlen Diniz também demonstrou contentamento, visto que, em datas anteriores ele também fez reivindicações nesse sentido. “O momento realmente é de muita satisfação. O Hospital de Sena tinha apenas uma ambulância e muitas vezes a população não ficava desassistida graças ao apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Agora contamos com duas ambulâncias. É uma ação que pode salvar vidas. Agradecemos ao governador Gladson Cameli por mais esse investimento no vale do Iaco”, frisou.

Além de Sena Madureira, o município de Manoel Urbano também foi contemplado nessa empreitada com uma ambulância nova.