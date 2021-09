Governo faz entrega de ambulância de suporte avançado para Fundhacre

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), recebeu na tarde desta sexta-feira, 10, uma ambulância que passará a contar no serviço de atendimento à população. A secretária adjunta executiva da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Muana Araújo, esteve presente para a oficialização do ato de entrega.

“Sabemos que a Fundação faz parte de toda a rede e a nossa intenção era tanto de ampliação quanto reforço de toda a frota de ambulâncias do estado, e uma das 28 ambulâncias esteve voltada para essa unidade, visto a importância do serviço prestado pela fundação, e a importância desse transporte aqui na instituição para auxiliar cada vez mais no serviço de Saúde aqui no estado”, enfatizou a Secretária.

O presidente da Fundhacre João Paulo Silva destaca que a ambulância que a Fundhacre está recebendo é de suporte avançado, assim estará facilitando e prestando uma assistência de maior qualidade à população que tanto merece e precisa.

“Nós do complexo Fundhacre agradecemos ao apoio do Governo do Estado, esse foi um próprio pedido do governador Gladson Cameli, da secretária de saúde Paula Mariano, do doutor Pedro Pascoal, coordenador do Samu. Assim vemos que são várias mãos trabalhando em detrimento de uma assistência de qualidade à população, além de ser uma ambulância de suporte avançado que muito irá contribuir no serviço do atendimento ao público”, encerrou o presidente.