Governo investe R$ 36,5 milhões na duplicação da AC-405, em Cruzeiro do Sul

Considerada um dos maiores investimentos da gestão do governador Gladson Cameli, a obra de duplicação da rodovia AC-405 vem gerando grandes expectativas nos habitantes de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, e também em milhares de moradores que residem em ramais, vilas e cidades vizinhas. Com a meta de melhorar o tráfego e a qualidade de vida das pessoas, a ação representa uma grande contribuição do governo ao município, que celebra, no dia 28 de setembro, 117 anos de fundação.

No projeto, que é executado pelo Consórcio AC-405 e fiscalizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), serão gastos R$ 36,5 milhões para executar, no trecho que compreende a entrada do município até o aeroporto internacional, os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação de rede elétrica, além da construção de um canteiro central e do afastamento de unidades habitacionais localizadas nas áreas onde serão realizados os trabalhos. Ao todo, serão 11 km de reconstrução.

A primeira etapa da obra avança para a fase de conclusão. Foto: Edson Fernandes

Nos cinco meses iniciais, os trabalhos vêm sendo realizados num espaço de 6 km, que liga o aeroporto ao complexo do Serviço Social do Comércio (Sesc), e concentram-se na limpeza da camada vegetal, aterros, troca de solo, além da construção e ampliação de galerias de concreto, recolocação de subleitos, muros e cercas e outras benfeitorias. Até o momento, as equipes efetuaram 30% dos serviços.

A obra avança e as equipes já concluíram 30% dos serviços. Foto: Edson Fernandes

A execução também garante emprego e renda para cerca de 70 famílias. Na assinatura da ordem de serviço, realizada no dia 22 de abril, Cameli externou seu imenso desejo de melhorar a vida dos acreanos. Segundo ele, as aplicações em infraestrutura ajudam o Estado atingir a meta. “Essas obras vão ajudar a melhorar muito a vida de quem mora nessa região”, afirmou o chefe do Executivo.

Melhoria na mobilidade, prática de esportes e outras benfeitorias são alguns dos caminhos em que o governo do Acre aposta, com a obra, para melhorar a qualidade de vida de mais de 90 mil juruaenses. Foto: Edson Fernandes

O engenheiro responsável pela duplicação, Leandro Lima, afirma que em 2022 a estrada será entregue. Ele acredita que o ganho em qualidade de vida será o grande fruto do investimento. “A população vai desfrutar de um período de desenvolvimento. Serão inúmeros ganhos, e entre eles destaco o salto na qualidade de vida. A cidade vivenciará grandes transformações”, afirma.