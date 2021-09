Governo no AC abre 200 vagas em processos seletivos para contratação de professores temporários

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 22, a abertura de processos seletivos para a contratação temporária de professor para o Ensino Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site www.see.acre.gov.br a partir desta quarta, às 12h, até o dia 1º de outubro, às 23h59.

O processo seletivo simplificado será realizado em fase única, com prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Para o Ensino Regular estão abertas 89 vagas nas áreas de Pedagogia, Artes, Ciências/Biologia, Educação Física, Física, Geografia, História, Língua Espanhola e Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Na EJA, são 52 vagas para Pedagogia, Linguagens, Língua Inglesa, Ciências Humanas, Matemática/Física e Ciências da Natureza, e 59 vagas para a Educação Especial, distribuídas em 20 municípios do estado, para as zonas urbanas e rurais.

