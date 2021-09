Governo realiza hasteamento da bandeira e vacinação contra a Covid-19 no 7 de setembro

O governo do Estado fará um ato solene de hasteamento da bandeira no dia 7 de setembro, em respeito à pátria, sem a participação da população, em razão da pandemia de Covid-19.

Todos os mastros públicos no dia 7 de setembro terão hasteada a bandeira do Brasil, simbolizando patriotismo e respeito à luta pela independência do país, que à época era colônia de Portugal.

Nesse mesmo dia, também em busca de liberdade, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizará um mutirão de vacinação contra a Covid-19 nas dependências da Biblioteca Pública, das 8 às 17h, com o objetivo de imunizar a população contra o vírus que mudou a rotina do mundo.

“Estaremos aplicando nesse dia a vacina contra a Covid-19, primeira e segunda dose. É importante que a população se empenhe na luta contra o coronavírus, e se vacine, completando o ciclo vacinal com as duas doses”, destacou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles.

Para a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, o momento é de reflexão e orgulho: “Lutamos bravamente todos os dias contra a Covid-19, perdemos amigos, parentes, pessoas queridas que serão lembradas nesse dia, assim como em todos os outros. O 7 de setembro é a data para celebrarmos o nosso escudo, que é a vacina contra essa doença”.