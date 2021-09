Governo realiza leilão online de carros de passeio, caminhonetes e micro-ônibus; inscrições vão até dia 13

Os interessados em adquirir veículos oficiais que estão sendo leiloados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), podem começa a se preparar para participar dos últimos lotes. Nesta terça-feira (28), a Seplag lançou o edital nº 002/2021, para o leilão online de veículos remanescentes do primeiro leilão de bens inservíveis da administração pública, realizado no início de setembro.

O período de lances já se encontra aberto, encerrando-se no dia 14 de outubro às 10h.

O lote conta com 13 veículos, com valores que vão de R$ 2 mil a R$ 32 mil, entre eles carros de passeio, caminhonetes e micro-ônibus. Os lances podem ser realizados de maneira online por meio do endereço http://www.loteleiloes.com.br/. Para participar, basta acessar o site, realizar a inscrição, criando um login e senha, concordar com os termos de adesão e enviar cópia do RG e CPF para o e-mail [email protected].

As visitações aos bens leiloados podem ser feitas de forma virtual no site http://www.loteleiloes.com.br/, e de forma presencial nos dias 5, 6 e 7 de outubro, das 8 às 12h, conforme o edital, nos endereços: