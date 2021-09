Governo vai revitalizar Parque da Maternidade, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), irá iniciar as obras de revitalização do Parque da Maternidade, em Rio Branco. A equipe de técnicos da Seinfra, juntamente com os responsáveis pela empresa contratada por licitação, realizaram uma visita técnica no local. A previsão é de que as obras se iniciem na próxima segunda-feira, 27. As intervenções serão realizadas a partir do perímetro em frente ao terminal urbano e seguem até o Skate Parque.

De acordo com o gestor da Seinfa, Cirleudo Alencar, no fim desta semana serão entregues todas as alterações planejadas. O local será repaginado com mais modernidade e atratividade, servindo a toda a população e oferecendo também espaços para esportistas e fazedores de cultura.

“Depois de passar pelos municípios do interior, agora retomamos as obras na capital, no Parque da Maternidade, assim como iremos fazer também no Parque do Tucumã, para posteriormente entregar sua responsabilidade para a Prefeitura de Rio Branco”, destacou Alencar.

O Parque da Maternidade foi inaugurado no ano de 2002 e é um dos pontos turísticos mais importantes da capital. Conta com 7 km de extensão e seu percurso passa pela parte central da cidade. Desde sua inauguração, poucas manutenções foram realizadas.