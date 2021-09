Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento: “Não estou bem”

Andressa Urach usou seu Instagram nesta sexta-feira (24/9) para anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes. A modelo, que está grávida do empresário, pediu que não fizessem perguntas sobre o assunto.

“Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, escreveu ela na função Stories.