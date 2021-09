Grávida, ex-pivô da seleção de basquete morre aos 42 anos

Geisa Oliveira, tetracampeã brasileira e com passagens pela seleção, morreu nesta sexta-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 42 anos. A ex-pivô, que atuava como representante da Liga de Basquete Feminino nos últimos anos, estava grávida de três meses do primeiro filho, de acordo com a entidade. Ela morava com o marido em Campinas, onde foi velada e enterrada.