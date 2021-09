Grupo de Artistas e Produtores Culturais realizam formação no Alto Acre

Artistas integrantes da Cia. Visse e Versa e Produtores Culturais de Rio Branco estão nos preparativos finais para realizar dois cursos de Formação em Xapuri, na área de Teatro e Elaboração e Gestão de Projetos.

Após longo período de paralização das atividades culturais, a classe artística retoma aos poucos suas ações, ainda com muita cautela e com todos os cuidados na prevenção da Covid -19.

Aprovados no edital de Formação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, lançado pela FEM em 2020, em parceria com a Cia. Visse e Versa, Federação de Teatro do Acre – FETAC e a Prefeitura de Xapuri, os projetos “Personagem em Construção” e “Curso de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais” vão ao município a fim de contribuir com o fomento cultural e o fazer artístico local, formando multiplicadores.

O Curso de Teatro, Personagem em Construção acontecerá de 20 a 29 de setembro, e consiste na investigação embasada no método naturalista de Constantin Stanislavski, com foco nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da personagem, onde os estudos de observação, interpretação, improvisação, criação e composição visual das personagens são exercícios individuais que deverão acompanhar o processo de formação do curso, possibilitando aos participantes uma imersão não somente no conhecimento teórico, mas principalmente na vivência prática, experimental, sensível e estética da preparação do ator.

O Curso de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais acontecerá de 21 a 25 de setembro e abordará conteúdos relacionados a construção e execução das políticas culturais no Brasil e no Acre, além de trabalhar, de maneira teórica e prática, a elaboração de projetos culturais nas mais variadas linguagens da arte e do patrimônio cultural.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de setembro na Secretaria de Cultura de Xapuri. Vagas limitadas.