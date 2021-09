Harmonia: no mesmo palco, Gladson reúne 4 dos 5 pré-candidatos ao Senado que disputam seu apoio

Vice

Foi ventilado para este colunista, por uma fonte do Palácio Rio Branco, que o governador Gladson Cameli (PP) está decidido a escolher uma mulher para compor sua chapa como vice-governadora. Caso se concretize, a escolha de uma mulher pode ajudar Gladson a resolver um outro problema, o do Senado, já que sua base reúne quatro pré-candidatas: Jéssica Sales (MDB), Márcia Bittar (Sem partido), Mailza Gomes (PP) e Vanda Milani (Solidariedade). Se ele leva uma delas para vice, já é uma pessoa a menos na confusão que se tornou a disputa pelo Senado pelo lado governista.

Negou

Questionado pela coluna, o governador negou que esteja discutindo o nome do vice. “Ainda não tratei sobre 2022. Não tem nada”, disse.

Milhões

Em um evento pomposo realizado na manhã de hoje, o governador anunciou um investimento de quase R$ 7 milhões para obras em sete municípios acreanos. O evento reuniu a nata da política acreana e até ex-inimigos no mesmo palco, a exemplo do próprio governador e do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB).

Ficou pra trás

Ao que parece, as brigas entre o prefeito e o governador ficaram pra trás. A reaproximação da dupla tem sido comemorada por muitos aliados, já que viviam em uma linha tênue, diante do fogo cruzado entre os dois. O deputado federal Alan Rick (DEM) é um desses aliados. O democrata elogiou a atitude de Gladson: “Uma coisa que admiro no governador e tenho buscado trazer para minha trajetória política é que ele é incapaz de gastar um minuto maquinando o mal”.

Paz

Mazinho, que está com a bandeira da paz hasteada, refletiu: “Não tem momento melhor que esse, para que possamos refletir e somos todos humanos”. Na mesma linha, o governador Gladson Cameli também manteve a diplomacia. “Eu agradeço o gesto do Mazinho estar aqui, de estarmos sentando à mesma mesa para legislar pelo povo. Não podemos mais esperar, temos que nos unir, pois o governo não é meu, é do povo”.

Faltou uma

No mesmo evento o governador viveu uma situação, no mínimo, inusitada. Sentado ao lado das deputadas federais Jéssica Sales e Vanda Milani e da senadora Mailza Gomes, o governador trocou afagos e risadas com o trio. O clima parecia o mais leve possível. O problema é que as três, junto à professora Marcia Bittar, disputam a única vaga ao Senado pela chapa de Cameli. Vale lembrar que o deputado federal Alan Rick (DEM), o outro pré-candidato ao Senado pelo palanque de Gladson, também estava no evento.

Imã

Um aliado do governador me falou que Cameli tem uma espécie de imã para atrair “pessoas perigosas” para o seu lado. A crítica é relacionada a reaproximação do governador com o seu ex-inimigo político, o prefeito Mazinho Serafim. Para o aliado, as pessoas que defenderam o governador da artilharia pesada de Serafim estão agora com a “cara no chão”. “Gladson pode perder o apoio de muito gente com essa aproximação”, cravou.

CPI do Busão

Após a indicação dos partidos dos nomes que irão compor a “CPI do Busão” na Câmara de Vereadores de Rio Branco, o parlamento municipal escolheu nesta terça o colegiado. A presidência da comissão ficou com a vereadora Michelle Melo (PDT) e a vice-presidência com o também pedetista Fábio Araújo. O vereador Adailton Cruz (PSB) foi escolhido como relator da CPI. Os demais membros escolhidos foram os vereadores Lene Petecão (PSD) e Rutênio Sá (Progressistas) como titulares e Antônio Moraes (PSB) e Emerson Jarude (MDB) como suplentes.

Destaque

Destaque no governo Gladson Cameli, o diretor-presidente do Deracre, o engenheiro Petrônio Antunes, conseguiu ganhar visibilidade após iniciar uma série de obras no Estado, como reforma de aeródromos, abertura e recuperação de ramais e construções de pontes. Ganha Petrônio e ganha Gladson.

Destaque 2

Outro secretário de destaque e de grande visibilidade na gestão de Cameli é o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar. Dizem até que ele está com planos de ser candidato a prefeito de Sena Madureira nas próximas eleições municipais, com as bênçãos de Gladson Cameli e do atual prefeito Mazinho Serafim, que não poderá mais ser candidato a reeleição.

Aliança

Comedido ao falar sobre composições de chapa e de alianças, o senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Sérgio Petecão (PSD), disse à coluna que durante sua passagem pelo Alto Acre, no último fim de semana, teve muitas adesões, inclusive com definição de pré-candidaturas. “Em Epitaciolândia vamos ter um candidato a deputado estadual, o vereador Rubem, em Brasileia também um candidato, em Assis Brasil também. Tô muito animado, estamos tendo muitas adesões, tô sentindo que vai dar certo”, disse.