Holyfield critica árbitro após derrota para Belfort: “Decisão ruim”

Um dos maiores nomes do boxe mundial, o americano Evander Holyfield perdeu, logo no primeiro round, para o brasileiro Victor Belfort, em luta realizada da noite de sábado, na Flórida, nos Estados Unidos. Desde o início, o brasileiro partiu para cima e, com uma série de golpes, obrigou o árbitro a encerrar a luta em nocaute técnico. O americano, porém, não gostou da decisão do juiz:

– Acho que foi uma decisão ruim do árbitro. Não acho que o árbitro deveria ter parado a luta tão rápido – disse.

Convocado de última hora para substituir Oscar de La Hoya, cortado da luta após contrair Covid-19, Evander Hollyfield foi castigado por Belfort desde o início. Demonstrando uma forma física bem superior à do oponente, o brasileiro levou o veterano ao chão ainda na metade do primeiro round.

De volta à luta, Hollyfield seguiu sendo golpeado impiedosamente até sofrer a segunda queda. Quando o árbitro da luta viu que o americano não tinha mais condições de continuar, ele resolveu encerrar o combate, dando a vitória ao ex-campeão do UFC.