Homem casado é flagrado filmando partes íntimas de adolescente na UPA

A Polícia Militar teve de ser acionada nesta sexta-feira (10) para registrar uma ocorrência de importunação sexual na UPA da zona Leste da capital de Rondônia.

Uma adolescente denunciou que teve as partes íntimas filmadas por um homem que fugiu em seguida. A garota de 17 anos disse que tinha ido a unidade de saúde levar a mãe doente.

Ela estava sentada no momento em que percebeu que do outro lado um homem filmava as partes íntimas dela usando um aparelho celular.

Quando notou que a vítima tinha percebido, o acusado fugiu. A menina acionou a PM e os policiais conseguiram o endereço do acusado que estava acompanhando a esposa doente.

Os militares fizeram buscas, mas não localizaram o homem. A Polícia Civil seguirá no caso.