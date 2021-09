Homem de 40 anos acusado de abusar criança de 9 é preso no interior: ‘Ela que me seduziu’

A Polícia Civil em Acrelândia apresentou nesta segunda-feira (27) o balanço de suas operações no município durante o último fim de semana. Foram presas seis pessoas pelos crimes de estupro e tráfico de drogas.

Os investigadores prenderam D. J. A. P. suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 09 anos de idade. O fato ocorreu na zona rural de Acrelândia. A menina era neta adotiva da esposa do acusado.

A criança já vinha sendo abusada e não conseguia se libertar do agressor, já que ele é parente dela e outros familiares acobertavam os fatos, precisando de pessoas estranhas ofertar a denúncia às autoridades. Quando ouvido, teve o disparate de informar aos policiais que a culpa é da criança, pois havia sido seduzido por ela.

Em outra ação, desta vez em conjunto com Policia Militar de Acrelândia, os agentes de Policia Civil tiraram de circulação mais três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região e são suspeitas de cometer vários outros crimes, inclusive tentativa de homicídio.

O delegado Dione Lucas ressaltou a importância da união entre as Polícias para a obtenção de um resultado satisfatório no combate à criminalidade e conclama a população que continue informando às autoridades sobre práticas criminosas que tenham conhecimento, sendo que há vários canais para se obter isto sem necessidade de identificar o denunciante.

A Polícia Civil e Polícia Militar prendeu em flagrante no Bairro Portelinha, no último fim de semana, mais duas pessoas, V. A. N. e A. L. S, por estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes. Um dos presos, já é velho conhecido da polícia e responde inclusive por homicídio e é egresso do Sistema Penitenciário.

Ao todo foram presas seis pessoas que foram conduzidas à Delegacia Geral de Policia Civil do município e em seguida colocadas à disposição da justiça.