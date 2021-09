Homem é amarrado, fica em cárcere dentro de casa e acredita ter sido confundido com outra pessoa

Conforme o boletim de ocorrência, o homem havia saído da fazenda onde mora e trabalha como campeiro, para jogar futebol em um bairro próximo e, ao voltar, estranhou uma janela aberta e uma torneira quebrada.

Em seguida, o trabalhador foi rendido por um homem que estava armado com faca, amarrou as mãos dele para trás com um pedaço de fio e o trancou no banheiro.

A vítima contou à polícia que o suspeito revirou a casa dele e roubou o celular, dinheiro e um par de botas. O bandido também falou com um comparsa pelo telefone, comparando as características do campeiro com a pessoa que seria o alvo. “Você disse que o cara era alto, mas o cara é pequeno, o cara é baixo. Você vai vir mesmo confirmar se é o cara”.

Ao campeiro, o assaltante falou que o crime era em vingança por ele ter agredido outra pessoa. Porém, o trabalhador afirma que não se envolveu em briga e que não tem desavenças com ninguém.

Alguns minutos depois, a vítima começou a passar mal no banheiro, avisou ao bandido e foi colocado no quarto. Depois de um tempo, ao perceber que o local estava em silêncio, conseguiu sair do cômodo e pediu ajuda em uma propriedade vizinha.