Homem é encontrado decapitado com sinais de tortura e bilhete ao lado; 4ª morte desde sábado na fronteira

Segundo Marcos Pietro, médico legista que atendeu à ocorrência, o corpo apresentava indícios de ter sido torturado poucas horas antes de ter sido jogado no local onde foi encontrado.

Ele tinha um corte profundo no peito e sem rigidez cadavérica. Não portava documentos pessoais e a suspeita é que seja brasileiro, pois não consta no sistema paraguaio cidadão com características físicas dele.