Homem sai pra caçar e desaparece na zona rural de Sena Madureira

O trabalhador rural identificado como Adalberto Oliveira, de 56 anos de idade, estava desaparecido desde as primeiras horas de terça-feira (31). Segundo informações de familiares, ele saiu para a mata com o intuito de caçar animais silvestres levando somente uma espingarda e até agora não retornou pra casa.

A ocorrência se deu na comunidade Lira Castro, no rio Iaco. “Ele conhece bem o local e toda vez que ia caçar retornava no mesmo dia. Não sabemos o que aconteceu, mas todas as providências serão tomadas com relação ao caso”, comentou o vereador José Costa, amigo da família.

Por enquanto, as buscas estão sendo feitas por seus familiares, mas o Corpo de Bombeiros de Sena também deverá ser acionado para ajudar nessa empreitada.