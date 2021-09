Homem ‘voa’ ao bater moto contra poste e morre em rua de Porto Velho; vídeo

Um motociclista, identificado como Vitor Tiago Ferreira da Silva, de 35 anos, morreu depois de passar por um quebra-molas em alta velocidade, perder o controle do veículo e ser arremessado contra um poste. O acidente aconteceu na tarde de domingo (12) no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

De acordo com uma testemunha, Felipe Jefferson, que estava no local na hora do acidente, Vitor estava em alta velocidade, e, por isso, pode não ter percebido o quebra-molas da rua.

“Não me lembro se o quebra-molas era sinalizado. Quando vi ele estava em alta velocidade e, depois de perder o controle, fechou os punhos no guidão da moto. Foi quando bateu na calçada e foi arremessado ao poste. É uma cena que nunca vou esquecer. Ele morreu na hora”, afirma Felipe.

