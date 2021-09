Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

Proteja a tua mente ao futuro

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono; Lua quarto minguante em Câncer.

Projeta tua mente e emoções ao futuro que sonhas realizar, te deixa tomar pelo encantamento da imaginação e desfruta dos sentimentos magníficos que isso evocar em teu coração. Enquanto isso, tolera a vida ordinária que precisas sustentar e que contrasta com tuas visões, mas fica ciente de que o exercício de te projetares ao futuro já é o primeiro passo na direção de realizar tuas pretensões. Teus tormentos são temporários, não têm o mesmo valor que tuas projeções, apenas te servem de constatação de que estás no caminho, e que precisas resolver ínfimos e grandes perrengues. Evita confiar em golpes de sorte, a boa fortuna que tens à disposição é a que teus pensamentos, palavras e obras executem, usando as projeções futuras de hoje como incentivo para continuar batalhando e te abrindo caminho.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é um momento propício para você dar fim a esses assuntos que se alastram há tanto tempo já, que provavelmente as pessoas envolvidas já se esqueceram de como foi que tudo começou. Há passados que merecem ser enterrados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Entre enxergar as coisas como elas são e como elas seriam ideais, o que você preferiria? A diferença das respostas indica, também, a diferença das atitudes que você tomará em relação a tudo que está em andamento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os ideais estão, na maior parte do tempo, em algum lugar diferente daquele pelo qual você transita, se mostram através de visões e sonhos. Mas, você sabe que isso não precisa ser assim. Realizar os ideais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O cenário é complexo, mas não necessariamente negativo. É complexo porque sua alma está doida para tomar algumas iniciativas, mas ao mesmo tempo, a natureza dessas atropelaria algumas pessoas. Nada positivo isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para sua alma não se sentir exilada dos seus ideais, você precisa inserir no dia a dia atividades que sirvam de exemplo daquilo que sua alma anseia realizar. Você não precisa do destino final, você precisa do caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas ideais são as que contrastam com as pessoas reais, essas mesmas com que você se relaciona diariamente. As pessoas ideias são formulações teóricas que dificultam a dinâmica dos relacionamentos reais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para avançar em seus projetos de vida, e se for o caso de sua alma ainda não ter certeza de quais seriam esses projetos, então faça disso sua prioridade durante esta época.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Lindos cenários se abrem à visão interior da alma, mas, enquanto isso, os perrengues continuam no dia a dia. Não importa, administre o cotidiano dentro do possível e continue sonhando alto. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de todos os exercícios de futurologia que a alma faz, não se pode nunca ter certeza sobre o que acontecerá depois, tudo está sujeito a uma trama muito complexa de ingredientes. Lide com a imprevisibilidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As cobranças que lhe são feitas precisam ser avaliadas com carinho e atenção, cuidando para não reagir intempestivamente a elas como se tudo fosse uma grande injustiça. Cada coisa em seu devido lugar, isso sim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pretender que a força do pensamento realize seus sonhos é pretender que a vida seja simples, e não é nada disso que acontece. A vida é um sistema complexo que requer de você muito esforço e empenho, isso sim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Permita-se as visões que elevam sua alma a uma dimensão muito acima dos perrengues e picuinhas que fazem parte do cenário pelo qual você transita atualmente. Tudo isso passará, mas as visões permanecerão. É assim.