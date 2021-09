Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

A faísca da vida de todas as vidas

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura; Lua cresce em Aquário.

Todo ser humano tem, na câmara oculta do seu coração, uma faísca da Vida de todas as vidas, o tesouro inefável no qual nos movimentamos e somos. Essa faísca precisa ser resgatada através do exercício da liberdade, nos dedicando com afinco a fazer contato e a tornar nossos veículos mental, emocional e físico, instrumentos de manifestação para que a glória de nosso verdadeiro ser transpareça através de nossos pensamentos, desejos e obras. Isso é algo que nunca acontecerá como resultado de um golpe de sorte ou como efeito de conjunções e alinhamentos astrológicos. A manifestação da Vida de nossas vidas através de nossas presenças há de ser fruto de nos consagrarmos a fazer de nosso dia a dia o campo fértil de treinamento para isso se tornar possível. O instrumento disponível para nos alinharmos a essa prática é a liberdade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A coordenação de todos os interesses envolvidos nesta parte do caminho se torna árdua e complexa, mais do que em qualquer outro momento. Porém, isso não será sinal de tudo dar errado, mas do tamanho real do destino.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que precisa ser feito não é o que você desejaria fazer, porém, este não é um momento da vida em que seu regozijo pessoal deva ficar acima de todo o resto. É preciso aceitar a realidade, e agir de acordo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para você se fazer entender, a melhor língua é o bom humor, porém, expressa de tal forma que, de maneira alguma, se torne ofensivo a ninguém. Há uma linha tênue que separa o humor e a ofensa. Tenha isso em mente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Parece estar tudo certo, mas, então, por que será que sua alma é invadida por sensações estranhas, como se algo perigoso estivesse em andamento? Valerá a pena você investigar um pouco a realidade para esclarecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas tentam, na melhor das hipóteses, serem perfeitas, mas na prática, todo mundo consegue ser o que consegue, nada além nem aquém. O mesmo se aplica a você, e essa constatação deveria estimular a compreensão mutua.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que era fácil, virou difícil, o que era simples, virou complicado. As coisas mudam neste momento, apresentando os vieses de complexidade que, quando a alma está entusiasmada, não percebe direito. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre se obtém o regozijo ansiado, mas isso não significa que tudo deva adotar uma tonalidade cinza e entediante. Os momentos em que as coisas ficam atrapalhadas e distorcidas passam. Deixe passar, só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É um exagero culpar as pessoas ou se tornar a vítima das acusações alheias. Tudo que acontece é uma mutualidade, sempre há digitais de várias pessoas em todas as situações que se desenvolvem por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A tentativa de passar um tempo sem preocupações e pleno de leveza pode ser subvertida pelos acontecimentos que atingem as pessoas próximas. Talvez você tenha de entrar em campo para solucionar os perrengues.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada é completamente certo quando há várias pessoas envolvidas, pois, é muito difícil todas entrarem em acordo e agirem em total sintonia. Porém, todo esforço nesse sentido tende a ser recompensado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Acertar ou não é irrelevante nesta parte do caminho, o único que realmente interessa é que você continue colocando em marcha seus planos, se desapegando dos resultados. Tudo irá se acertando ao longo do caminho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sacrifício não é necessariamente um destino sofrido, porque se você enxergar o cenário do ponto de vista prático, quem se atrever a fazer o necessário, mesmo que contrário aos desejos, é o que pratica o sacrifício.