Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Desqualifica tua ansiedade

Data estelar: Lua Vazia até 12h59 HB, quando ingressa em Leão

Pensar, todo mundo é capaz de pensar, mas pensar bem, isso é algo que resulta do esforço de usar o discernimento, e isso não é todo mundo que se dedica. Hoje, por exemplo, se tivesses te treinado a pensar bem, não despertarias com a alma assustada pelos golpes da ansiedade, que profetiza que hoje, com certeza, será o fim do mundo e que tudo que poderia dar errado, vai dar errado.

A ansiedade é fruto de não pensar bem, e em certa medida todos sofremos com ela, porque aprender a pensar bem não é algo que se consiga na sua totalidade do dia para a noite. Aprender a pensar bem requer treino constante e, por exemplo, já que a ansiedade se apresenta a ti como efeito de despertares com Lua Vazia, aproveita o ensejo e apresenta a ela razões diversas que a desqualifiquem, porque é isso que a ansiedade é, uma desqualificada.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que estava indo muito bem, hoje degringola, mas nem isso há de se tornar objeto de preocupação ou de ansiedade, porque é um estado passageiro que nem mereceria sua atenção. Só falta combinar isso com sua mente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há dias em que a própria mente é a pior inimiga, porque parece se tornar um tropel de cavalos desbocados a passar por cima da boa vontade e do bom humor. Nesse momento, cuide para não dizer nada ofensivo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As preocupações financeiras não devem tomar seu tempo hoje, porque adquiririam proporções que não seriam condizentes com a real realidade. Hoje é um dia em que sua alma precisa tomar cuidado com o que pensa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cuide para não tomar iniciativas das quais, depois, você se arrependeria, mas que, no momento, parecem ser as melhores, as que proverão com alívio. O alívio de hoje pode se transformar no peso de amanhã.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muita coisa para refletir e pouco tempo disponível para isso, eis uma combinação que, hoje, pode resultar em desânimo. Não importa, isso vai passar, como já passou tantas outras vezes, sem deixar marcas indeléveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Onde houver pessoas reunidas, acontecerá confusão, porque hoje é um daqueles dias em que todo mundo tenta continuar vivendo normalmente, só que as condições astrológicas perturbam esse estado “normal” das coisas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas intenções não serão nunca suficientes, porque sem a ação pertinente que as acompanhar, você sabe, elas pavimentam o caminho do inferno. Se não quiser agir, melhor então se recolher e aguardar por outro momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Um dia sua mente é tomada pela clareza e parece entender tudo direito, no outro, a densidade cobre os pensamentos e tudo é muito intrincado e difícil de compreender. Os estados de ânimo dominam a percepção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Abandonar-se aos acontecimentos é uma opção tentadora, inclusive porque, agora, seria muito pouco o que você poderia fazer. Se essa parece ser a melhor ou única opção, então siga em frente sem remorsos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os desentendimentos podem ser úteis, porque revelam as verdadeiras intenções e posicionamentos das pessoas. Porém, há desentendimentos passageiros que não mereceriam nem um pouco de sua atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que, normalmente, nem mereceria sua atenção, por fazer parte do ritmo cotidiano que funciona automaticamente, hoje parece participar de uma conspiração para deixar de funcionar tudo ao mesmo tempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo que você deseja é necessário, e por ser desnecessário, se você teimar em seguir em frente, o preço sairá bastante caro, tanto que, depois, o regozijo obtido não será suficiente para ter valido a pena.