Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

Tudo requer amadurecimento

Data estelar: Lua Nova em Virgem será Vazia a partir das 16h25 HB

Apazigua a urgência de realização que te move, porque é sobre ela que cometerás trapalhadas e colocarás em marcha o que ainda não estaria maduro o suficiente para trazer resultados benéficos. Essa urgência não é boa conselheira e, além disso, tem parentesco com aquela desqualificada que se maquia de rainha da realidade, e que leva o nome ordinário de ansiedade. Cada coisa tem seu tempo, e quanto mais substanciosa seja a prosperidade que pretendas conquistar, maior será o tempo de amadurecimento. Todo ser humano tem direito à prosperidade, e tem capacidade de, individual e coletivamente, colocar os pés nesse caminho, que brinda com resultados condizentes ao cenário pelo qual te movimentas, ao teor das circunstâncias que te rodeiam e, também, ao empenho que invistas no processo. Tudo, porém, requer amadurecimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite confundir potencialidades com obras consumadas, porque são extremos opostos. Toda obra consumada começou sendo uma potencialidade, mas só se transformou na obra porque houve todo um processo desenvolvido. Aí sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Empreender é necessário e urgente também. Você nunca terá certeza absoluta sobre os resultados, nem mesmo pelas linhas do horóscopo que, ainda que orientem, não diminuem a intensidade das incertezas. Em frente com o jogo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Um dia tudo chega ao fim, porque a vida não estaciona, seu funcionamento está em constante renovação. Um dia tudo chega ao fim porque não se pode existir no meio de repetições que vão perdendo o sentido.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os desejos são férteis, ficam se multiplicando e criando distrações tão variadas, que a alma é tentada a perder o foco do que realmente importa. Há certo regozijo nisso, mas um com o qual é preciso ter cuidado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seus interesses estão em jogo e protagonizam uma variedade de acontecimentos, deixando sua alma perplexa, sem saber se está tudo bem ou se está indo tudo ao inferno. Tome as decisões pertinentes a cada caso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tenha em mente que as iniciativas que você tomar agora definirão o caminho e a natureza do seu andar por esse. Você não precisa se precipitar, mas tomar as iniciativas que tiverem sido amadurecidas na alma.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Despreocupe, porque ainda que você sinta a opressão de viver no exílio daquilo que sabe ser seu destino, essa condição é temporária, e desaparecerá sem deixar rastros se você não se debater exageradamente. Deixe passar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A influência é uma via de duas mãos; assim como você exerce influência nas pessoas com seus gestos e exemplo, elas também exercem influência em você. Tendo isso em mente, use sua rede de contatos e faça seu jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que fazer se este é o momento de fazer? Fazer, não é mesmo? Mas, fazer o que, se há tanta coisa para fazer? Comece a fazer e você verá que uma atividade se vincula à outra com fluidez e alegria. É só começar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não haveria choque se não houvesse resistência. Muitas coisas acontecem hoje em dia que chocam você, porque sua alma resiste a aceitar que a realidade seja diferente daquilo que imaginou que seria para sempre.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada poderá garantir a você que tudo dará certo, mas sua alma tem os pressentimentos para se agarrar e fazer suas apostas. Parece pouco, mas é assim que a vida funciona, com pouco se pode fazer muito. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As oportunidades não se perdem, porque depois se repetem, porém, se você passa a vida se envolvendo em distrações e perdendo tempo, as oportunidades apresentarão a você em tonalidades cada vez mais dramáticas.