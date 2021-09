Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

A verdade existe

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono; Lua míngua em Leão.

A única forma de superares tuas dúvidas é agir, porque se ficas pensando e repensando tua mente te conduzirá ao jardim onde os caminhos se bifurcam em outros, que por sua vez se bifurcam em outros e por aí vai a história, com as dúvidas e dilemas se multiplicando sem controle. Porém, se colocas teus pensamentos em ação, tuas dúvidas se dissiparão, porque terás os fatos te dando suporte para compreenderes melhor como e o que fazer a seguir. Desde o ano 2011, em que a estrela Regulus, da constelação de Leão, migrou para o signo de Virgem, os fatos vêm se convertendo na dimensão em que nossa humanidade pode conhecer a verdade, mas ainda resiste a isso, repetindo por inércia a ideia de que não exista verdade, de que ela não passa de um ponto de vista relativo a cada alma observadora. Boa sorte para ti se continuas pensando assim!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você conseguir lançar seus desejos e os tornar projetos consolidados, você precisa limpar a área de tudo que ficou confuso no passado. Seria impossível entrar num futuro novo sem limpar antes o passado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria quase impossível você deixar de cumprir seus deveres e achar que isso poderia passar em brancas nuvens. Você se esquece de que há outras pessoas envolvidas e que seriam muito afetadas com uma atitude dessas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante você criar um terreno firme sobre o qual consolidar suas decisões, porém, isso só será assim a partir do momento em que seu ritmo cotidiano for mais preciso, mais definido. Até lá, tudo continuará sem graça.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por ora, o melhor a fazer é evitar fazer coisas precipitadamente, porque essa atitude seria nutrida pelo temor e pela ansiedade, duas condições que não sabem oferecer conselhos sábios, muito pelo contrário. Decisão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando sua mente estiver totalmente convencida de que esta seria a melhor hora para tomar as iniciativas, procure retroceder por um instante para refletir novamente sobre os reais motivos que indicam essa necessidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As sensações mais estranhas e esquisitas tomam conta de sua alma, e isso desnorteia bastante, porque para as pessoas ao seu redor tudo continua normal, mas para você, que é sua alma, tudo está muito estranho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os relacionamentos de colaboração e solidariedade sofrem trancos e solavancos o tempo inteiro, afetados, como estão, pelas condições do mundo atual. Tenha isso em mente e aceite as condições distorcidas. É o que temos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A oportunidade parece estar aberta a você, mas merece um pouco mais de investigação, por todos os efeitos colaterais associados a essa, e que, à primeira vista, não ficam muito claros. Está tudo misturado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não se trata de a verdade ser mero ponto de vista relativo à alma que observa, porque há também os fatos, que são indiscutíveis. Neste momento, você precisa se ater aos fatos, em vez de se agarrar às suas opiniões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muitas coisas que não estão sob seu controle, e são essas, justamente, as que parecem ter conspirado para se apresentarem todas ao mesmo tempo, requerendo sua atenção, para ver que rumo tomam. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que é feito por obrigação nunca deixa um gosto agradável na boca, porque a alma sente que perde tempo e que teria de fazer outras coisas diferentes, mas que, pela obrigação, não consegue realizar. Um dilema.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o necessário, mesmo que não seja do seu gosto. A necessidade raramente está em convergência com a natureza de seus desejos, e nesses momentos, sua alma precisa escolher quais são as verdadeiras prioridades. É assim.