Huerb realiza VI Fórum de Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos de Rio Branco

O Fórum de doação e transplante de órgãos de Rio Branco é um evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente do HUERB, Central de Transplante do Acre e Organização de Procura de Órgãos e Tecidos estando no seu sexto ano ininterrupto de realização. Foi construído com o objetivo de trazer conhecimento acerca da doação e transplante de órgãos, enfatizando a importância das ações da equipe de saúde do HUERB para todo o processo.

O evento foi realizado em dois dias no auditório do INTO e HUERB buscando alcançar o máximo de profissionais da instituição. Ele Mostrou os indicadores locais e as maiores necessidades atuais para que o serviço volte a nesse momento em que estamos saindo de um momento crítico da pandemia.

Com o evento conseguiu-se formar multiplicados para que o tema chegasse a mais profissionais. As rodas de conversas que foram realizadas durante o evento, foram momentos em que os participantes sanaram as suas dúvidas sendo evidenciado que a equipe assistencial tem muito interesse pelo assunto.

Ao final do fórum foi, como produto do evento, foram pactuadas ações que buscarão os assuntos de maior interesse da equipe (dentro do campo da doação e transplante de órgãos) para que a educação permanente in loco aconteça a partir das inquietudes dos profissionais.

O evento trouxe aos profissionais as últimas atualizações e os nossos indicadores mostrando a nossa real situação e os pontos em destaque para a melhorias. O Momento trouxe um nivelamento conceitual e procedimental para a equipe que agora poderá realizar as ações de assistência a saúde em unidade e sincronia.