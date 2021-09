O atacante Hulk, do Atlético-MG, usou as redes sociais na manhã deste sábado para anunciar que vai ser papai mais uma vez. O jogador, postou uma foto ao abraçado com a esposa, Camila Ângelo, segurando o exame de ultrassom com o bebê em gestação.

– Hoje, com o coração cheio de gratidão a Deus, venho compartilhar com vocês que, pela quarta vez, estou sendo abençoado com mais um filho(a) – postou o atacante atleticano.

