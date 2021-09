Humaitá e Galvez será um duelo de vida ou morte, diz Parreiras

Campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021, o Tourão do Humaitá tem jogo decisivo no próximo domingo diante do Imperador Galvez.

O time de Porto Acre estreou com derrota na disputa do returno, para o Rio Branco, e somente a vitória interessa ao clube para continuar brigando pelo segundo turno da competição.

O técnico Marcio Parreiras para a partida terá problemas para ajustar o Tourão. O zagueiro Diego será desfalque certo.

O atleta foi expulso do banco de reservas na derrota para o Rio Branco por 1 a 0. Outro jogador fora da partida é o zagueiro/lateral Douglas.

O atleta está entregue ao departamento médico e não encara o Imperador Galvez. Com isso, a zaga do Humaitá deverá formar com Jeferson e Vinícius.

A boa notícia para o técnico Marcio Parreiras para o confronto contra o Imperador Galvez será o retorno do volante Marquinhos.

O atleta cumpriu suspensão automática e deve ser um dos titulares do Tourão. O goleiro Martins, ausente na derrota para o Rio Branco, também está de volta ao time titular.

Nesta quarta-feira (22), os jogadores do Tourão do Humaitá trabalham em dois períodos. Pela manhã ocorre uma atividade na academia e, no período da tarde, o técnico Márcio Parreiras comanda um trabalho tático no campo da Vila do Incra.

O técnico Marcio Parreiras explicou que será um jogo de “vida ou morte” para as duas equipes dentro da disputa do returno. “Se nós estamos necessitando da vitória, a situação do Galvez não é diferente, pois eles jogam as suas últimas fichas na competição”.