Humaitá perde mais cinco jogadores para o restante do Acreanão 2021

O Tourão do Humaitá segue perdendo seus jogadores após a conquista do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021.

Nesta terça-feira (28), o clube sofreu mais cinco baixas para a sequência da temporada. O zagueiro Diego Alberto e o volante Marquinhos não tiveram seus contratos renovados com a equipe de Porto Acre.

A terceira baixa foi o volante Dudu. O atleta acabou emprestado pela diretoria do Tourão para reforçar o Brasiliense-DF durante a disputa da Copa Verde.

Outros dois jogadores deixaram o Tourão do Humaitá foram o volante Matheus Rimas e o atacante Igor Mineiro, ambos emprestados ao time do Real Ariquemes-RO para a disputa da Copa Verde.

O Humaitá para a disputa do returno do Campeonato Acreano já havia anunciado as saídas do lateral direito Alexandre Xavão, do meia Kariri e do meia-atacante Dodô.

O clube agora conta com cinco baixas e todos titulares no primeiro turno da competição. O clube também perdeu seus dois preparadores físicos nesta temporada: Leonardo Coelho e Maurício Carneiro.

O Tourão volta a campo nesta quinta-feira (30), às 18h, no estádio Arena da Floresta, para encarar o Atlético Acreano.

Uma vitória pode garantir ao time de Porto Acre o título direto da competição, mas para isso, a equipe do técnico Márcio Parreiras precisa torcer ainda por um tropeço do Rio Branco contra o eliminado Galvez em jogo marcado para o estádio Florestão no mesmo dia e horário.