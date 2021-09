Ídolo do Liverpool e campeão mundial com a Inglaterra, Roger Hunt falece aos 83 anos

“Hunt, o segundo maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 285 gols em 492 partidas, faleceu pacificamente em casa após uma longa enfermidade”, diz a nota oficial do Liverpool.

Ao longo dos 11 anos que esteve nos Reds, o atacante venceu o Campeonato Inglês por duas ocasiões e a Copa da Inglaterra uma vez, entre outros títulos. Na campanha da Copa de 66, Hunt anotou três gols para o English Team.