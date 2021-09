Idoso que tentou matar a mulher em Sena Madureira é condenado a mais de 16 anos

José Benigno Oliveira Magalhães, 66 anos de idade, foi levado a julgamento nesta semana pela justiça de Sena Madureira e foi condenado a uma pena de 16 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão. Ele sentou-se no banco dos réus acusado de tentar matar sua companheira Esthéfany Silva Mota, 19 anos de idade, crime este ocorrido em setembro de 2019.

A sentença assinada por Fábio Farias, juiz de direito da Comarca de Sena Madureira, atesta que “o crime deixou seqüelas substanciais (físicas e psíquicas) na vítima, diversas lesões pelo corpo e cicatrizes no rosto e pescoço, e em seu filho, criança de 4 anos de idade à época e que tudo presenciou”.

O juiz também considerou grave as circunstâncias: “Haja vista que o crime foi praticado no início da noite e em área urbana, fatores a demonstrar uma maior audácia, o que, de certo, em nada lhe favorece”.

José Benigno, à época dos fatos, foi capturado por uma guarnição da Polícia Militar.

Segundo a Polícia, a vítima foi atingida no dedo indicador da mão esquerda, um corte no ombro esquerdo, perfuração acima do peito esquerdo, na mão direita, pulso esquerdo, corte na garganta, corte profundo no queixo e na mandíbula.

Conforme determinou o juiz, os 16 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão deverão ser cumpridos em regime inicialmente fechado. Além disso, foi negado ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.