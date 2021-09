Imagem forte: Jovem tem faca cravada nas costas após ser atacado dentro da própria residência no interior do AC

O jovem José Lucas Fontenele, de 22 anos, foi ferido com uma facada e teve a faca cravada na noite desta segunda-feira (5), dentro do própria residência localizada na rua Isaura Borges, no bairro Triângulo, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de José, ele estava sentado na área da própria residência quando uma pessoa conhecida dele, sem falar uma palavra, se aproximou e, de posse de uma faca, desferiu uma única furada na vítima. O homem ainda tentou puxar a faca, mas o objetivo ficou cravado nas costas de José.

Imagem forte: clique para ver

Familiares da vítima que viram o jovem pedir ajudar colocaram José dentro de um carro e levaram para o Hospital de Tarauacá. Como se trata de uma operação de alto risco, José foi encaminhado de ambulância para o Hospital de Cruzeiro do Sul, para a faca ser retirada e poder avaliar melhor a gravidade da lesão.

A Polícia Militar ainda chegou a ir no local do ocorrido, colheu informações sobre o autor do crime e fez buscas na região, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.