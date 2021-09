Imunologista diz que AC acertou em manter vacinação de adolescentes contra Covid-19: “Meio mais seguro”

A decisão do Acre em conjunto com outros 13 Estados e o Distrito Federal de manter a vacinação contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos foi vista como importante para o avanço do combate à pandemia da covid-19 pelo médico e imunologista Guilherme Pulici.

SAIBA MAIS: Acre está unido a outros 13 Estados e o DF sobre manter vacinação de adolescentes contra covid

“De acordo com as evidências científicas, endossadas por pareceres das sociedades médicas de especialidades, não há motivos para suspender a vacinação de adolescentes”, disse o especialista em entrevista ao ContilNet.

A orientação sobre a suspensão partiu do Ministério da Saúde, na última semana. A pasta informou que uma das razões seria a falta de imunizantes em alguns dos Estados do país – situação que não é a do Acre.

Para Pulici, a imunização em massa tem mostrado os seus efeitos, especialmente na diminuição do número de novos casos, internações e mortes pela doença.

“O tempo transcorrido desde o início da pandemia até aqui provou que a vacinação, junto ao uso de máscaras e higiene das mãos, é de fato o meio mais seguro e eficaz para contermos o número de doentes e mortos pelo coronavírus”, finalizou.