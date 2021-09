Inês Brasil, após ser “expulsa” de A Fazenda 13, revela desejo de participar do BBB

Inês Brasil surpreendeu muita gente ao surgir na estreia de A Fazenda 13. Dessa forma, a famosa participou de uma cena esquematizada em que quase entra com uma peoa. No entanto, após tentar invadir a sede, a cantora é expulsa.

Tudo, claro, não passou de uma brincadeira. Dessa forma, apesar disso, muitos telespectadores pediram para que Inês fosse fixada no programa. Em conversa com o jornal Extra, ela confessou que sente vontade de participar do BBB.

“É meu sonho. E claro que aguentaria. Se eu te contasse o que já vivi… Se a vida no bordel, onde estive por dez anos, fosse fácil igual na casa do “BBB”, por exemplo, eu até voltaria para lá, porque seria uma paz”, disse Inês Brasil .

“Eu já sou famosa há dez anos. Você não me conhecia? (risos) Estou acostumada a ter muita gente me apoiando e os famosos comigo sempre. Graças a Deus. Tem quem chegou agora e acha que eu sou dessa geração TikTok, mas não. Sou a Inês Brasil, ex-prostituta que vivia na Alemanha, vim ao Brasil, virei cantora, fui na Luciana Gimenez… E é como Jesus disse, ‘faça por onde que eu ajudarei’”, comentou.

