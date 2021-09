‘Inferno’: Locutor registra fogo ‘incessável’ durante pescaria no Pantanal

Desde 1979, Ramos faz de Aquidauana o seu lar. Os incêndios florestais e as idas aos rios para pescaria sempre fizeram parte da vida do locutor, porém, o fogo visto nesta segunda, o preocupou.

“Nunca tinha visto uma situação como esta. Já vi queimadas, mas não tão grandes como esta. Muita tristeza de ver o Pantanal em chamas, muita perda, perda de árvores e animais. Ali é habitat de muitos animais, fiquei imaginando a morte deles”, finalizou.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso do Sul é o quarto estado brasileiro com maior números de focos de incêndio, com 9,2% do total. Por completo, são 416 pontos de fogo no estado, em Corumbá (MS) com 343 e Aquidauana, onde foi registrado o vídeo de Ramos, tem 13 focos.