Inspirado em ponto turístico, Real Madrid lança terceiro uniforme na cor esmeralda

O Real Madrid lançou nesta sexta-feira seu terceiro uniforme para a temporada 2021/22. Com os brasileiros Vinicius Junior e Marcelo entre os modelos, o clube divulgou imagens do novo equipamento, que tem como a cor esmeralda como tom majoritário e tem inspiração na Porta do Sol, ponto turístico da capital espanhola.

O local icônico é conhecido como o quilômetro zero das estradas da Espanha. Com camisa e calção no tom de verde, o uniforme ainda tem golas pretas e alguns detalhes em branco, incluindo o próprio escudo do clube.

O Real Madrid voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará o Valencia, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue é o líder da competição com 10 pontos.

Leia mais em GE, clique AQUI!