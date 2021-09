Instituições oferecem cursos gratuitos e on-line para microempreendedores; confira lista

Até o último dia de agosto de 2021, o Brasil contabilizava mais de 12 milhões de microempresas, de acordo com dados do Portal do Empreendedor, do Governo Federal. Em 2020, de aproximadamente 3,36 milhões de empresas abertas, cerca de 2,66 milhões eram Microempreendedores Individuais (MEIs) – um crescimento de 8,4% no número de novos microempreendedores individuais com relação a 2019, segundo o Mapa de Empresas do Ministério da Economia.

Esses números representativos mostram que a tendência é ter, cada vez mais, pequenos empresários no mercado. Nesse cenário, algumas instituições promovem cursos gratuitos de capacitação para os interessados em abrir o próprio negócio ou desenvolver suas carreiras.

Pensando nisso, listamos alguns cursos on-line e gratuitos de empreendedorismo para você fazer sem sair de casa. Confira!

1 – Iniciando um Pequeno Grande Negócio (Sebrae)

Com carga horária de 30 horas, esse curso gratuito é voltado para quem pretende abrir seu próprio negócio e precisa adquirir conhecimentos sobre Empreendedorismo. O conteúdo do curso oferece noções básicas essenciais que ajudam na prática de implementação do negócio a partir de estudos de caso e atividades concretas. Os interessados podem se inscrever a qualquer momento pelo site do Sebrae.

2 – Como Vender Mais e Melhor (Sebrae)

Esse curso rápido gratuito tem duração de 8 horas e é dividido em seis módulos. Durante as aulas online, o aluno aprenderá a definir metas e ações para conquistar mais clientes e gerar melhores resultados para o seu negócio, além de entender o papel do desenvolvimento e da motivação no desempenho da equipe de vendas. A inscrição é gratuita e pode ser feita clicando aqui.

3 – Como Analisar o Mercado (Sebrae)

Com duração de 6 horas e prazo para conclusão de 15 dias, o curso rápido é realizado de forma 100% on-line e gratuita, voltado para potenciais empreendedores que estão em fase de abertura de um negócio, interessados em estudar o mercado e, principalmente, o comportamento de seu público-alvo. Os interessados devem se inscrever aqui.

4 – Marketing Digital (Coursera)

O curso está disponível na plataforma Coursera, ofertado pela Universidade de São Paulo (USP), voltado para quem deseja entender melhor os principais pontos do Marketing Digital, como SEO (Otimização para Mecanismos de Busca), Testes AB e funil de conversão. Além disso, o curso ensina como construir um E-mail Marketing para desenvolvimento da estratégia correta para sua empresa ou startup. A inscrição é gratuita e pode ser feita clicando aqui.

5 – Empreendedorismo e Inovação (Fundação Bradesco)

O curso é oferecido pela Fundação Bradesco e visa abordar assuntos que facilitem a vida das pessoas que desejam começar o seu próprio negócio. Neste curso são apresentados conceitos importantes sobre a postura empreendedora, os processos de inovação e identificação de oportunidades, além das principais características de um Plano de Negócios. Para se inscrever, basta acessar o link.

6 – Estratégia de Negócios (Fundação Bradesco)

Para manter o negócio funcionando é preciso ter estratégias para sair da crise, quando necessário. Além disso, é preciso compreender como o mercado funciona para poder caminhar com facilidade com rumo ao sucesso. Pensando nisso, a Fundação Bradesco lançou o curso gratuito “Estratégia de Negócios” que vai apresenta pontos essenciais para ajudar na compreensão da importância da estratégia para o mundo dos negócios. Os interessados podem se inscrever através do link.

7 – Educação Financeira (Fundação Bradesco)

Um dos passos mais importantes para se abrir um negócio é saber administrar o dinheiro investido. Então, a educação financeira é necessária não somente para lidar com o negócio, mas é um aprendizado para a vida. Por isso, o curso sobre Educação Financeira da Fundação Bradesco pode ajudar a entender a importância de saber os caminhos necessários para uma vida financeira estável. Neste curso gratuito, você conhecerá qual é o seu perfil financeiro, aprenderá a fazer uma análise e a elaborar um controle financeiro de qualidade, além de conhecer os conceitos básicos e fundamentais sobre investimentos e sustentabilidade. As inscrições podem se inscrever no curso através do link.

8 – Contabilidade Empresarial (Fundação Bradesco)

Com o objetivo de apresentar noções básicas da contabilidade empresarial, este curso gratuito revela-se útil para diversos profissionais, como analistas, investidores, administradores e todo mundo que deseja entender como é feita a contabilidade e sua importância para a gestão de uma empresa, independentemente do seu tamanho. Além da teoria, o curso vai ensinar por meio de exemplos e exercícios para ajudar a fixar os ensinamentos que estão divididos em 11 módulos. A inscrição no curso pode ser realizada através do link.