Investigado por assédio sexual, Frank Lima continuará recebendo salário de secretário mesmo afastado

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, teve o decreto de seu afastamento publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3).

O afastamento se dará por 60 dias, conforme recomendação do Ministério Público do Acre, que abriu um inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual e moral pelos quais Frank Lima é acusado.

Mesmo com a punição, Lima continuará recebendo integralmente a remuneração de secretário municipal durante o período que estará longe do cargo.

Além dele, também foi afastada a diretora de gestão da Secretaria de Saúde Municipal, Tatiana Mendes Assis, pelo mesmo período, e exonerado o servidor Francisco Lima.