Ipec: Lula aparece na liderança nos dois cenários e corrida eleitoral para Presidência permanece estável

Em relação à pesquisa anterior, de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os seus possíveis adversários, o que o levaria a vencer no 1º turno se as eleições fossem hoje.

CENÁRIO 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

48% Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

23% Ciro Gomes (PDT): 8%

8% João Doria (PSDB): 3%

3% Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

3% Brancos / Nulos: 10%

10% Não sabem / Não responderam: 4%