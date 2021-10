Irmã de Whindersson rompe silêncio e choca com revelação sobre Luísa Sonza: “Tem me incomodado”

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, abriu o jogo sobre sua atual relação com a gaúcha Luísa Sonza, ex-esposa do humorista. Durante participação no programa De Cara com Douglas Nobre, transmitido no YouTube, ela revelou que não fala com a voz de “penhasco.”

Questionada se mantém contato com as exs de seu irmão, Hagda revelou que é próxima de Maria Lina. “Com a Maria eu falo sim, todo dia praticamente a gente se fala, a gente se vê, ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, ela sempre pergunta se eu estou bem, se estou precisando de alguma coisa. Nós vamos ter uma ligação para o resto da vida, que é o João e isso ninguém tira”, disse ela.

No entanto, com Luísa Sonza, a história é diferente. “Com a Luísa não, eu não falo com ela, eu não tenho contato”, contou Hagda.

Em suma, Whindersson e Luísa foram casados por dois anos, porém terminaram em abril de 2020. No início do ano, ele anunciou noivado com a influenciadora Maria Lina – com quem chegou a ter um filho, mas que morreu dias após parto prematuro.

Hagda fala sobre rótulo de “irmã de Whindersson Nunes”

Atualmente investido na carreira de cantora, Hagda Kerolayne não gosta de ser lembrada pelo grau de parentesco com o humorista Whindersson Nunes.

“No começo até que não, mas ultimamente tem me incomodado bastante. Pô cara, eu tenho um nome, tem gente que me chama assim só pra me provocar, até porque eu não sou irmã só do Whindersson, eu tenho mais dois irmãos”, disparou.

“Eu quero que me chame pelo meu nome, independente se eu for famosa ou não”, acrescentou em seguida. “É chatinho, é chatinho”.