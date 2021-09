Isla ou Matheuzinho: quem deve ser o lateral-direito titular do Flamengo? Compare números

As últimas partidas do Flamengo levantaram questionamentos sobre o desempenho de uma série de jogadores. Entre eles, o chileno Isla, que voltou da seleção após jogos pelas Eliminatórias, não teve descanso, e vê Matheuzinho dar bom retorno nos minutos em campo.

Mas a troca de titularidade definitiva não é pauta para a comissão técnica de Renato Gaúcho por enquanto. O experiente lateral tem respaldo do treinador e da diretoria, embora se reconheça a boa participação do jovem revelado no clube.

