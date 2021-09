Jarude apresenta Anteprojeto de Lei para criação da Guarda Municipal de Rio Branco

Na sessão desta terça-feira (14), o vereador Emerson Jarude (MDB) confirmou apresentação de emenda a fim de garantir a criação da Guarda Municipal, pauta adiantada através da elaboração de minuta de anteprojeto ao prefeito de Rio Branco.

Segundo o parlamentar, o Plano Plurianual do Município de Rio Branco, que vai de 2022 a 2025, não estava previsto a criação da Guarda Municipal.

‘’Achei de extrema importância fazer essa emenda ao Plano Plurianual para garantir a criação da Guarda Municipal no município de Rio Branco, então dentro do eixo estratégico da institucionalidade, dentro do programa da gestão administrativa eu coloquei uma emenda para criar uma ação de da criação da Guarda Municipal e fui muito além, protocolei um anteprojeto’’ destacou o vereador.

Ainda em sua fala, o vereador afirmou que buscou saber junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o orçamento de quanto seria para implantar a Guarda Municipal em Rio Branco com efetivo de 100 guardas.

‘’A Guarda Municipal se faz necessária para que os bens públicos do município estejam salvaguardados de furtos, roubos e possíveis outros crimes. Além disso, poderá atuar conjuntamente com as ações de segurança pública do Estado do Acre naquilo que lhe é de competência ’’ justificou o vereador.