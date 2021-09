Jarude propõe abertura de dois novos restaurantes populares e critica lentidão na reabertura do da Baixada

O vereador Emerson Jarude (MDB) apresentou durante a sessão desta quinta-feira (16) na Câmara Municipal de Rio Branco, uma emenda ao Plano Plurianual 2022-2025 da Prefeitura de Rio Branco, que tramita atualmente na Câmara Municipal.

A emenda de Jarude propõe a criação de dois novos restaurantes populares, um na parte alta da Capital e outro no Segundo Distrito, de acordo com o emedebista, “a pandemia causou o aumento da fome no mundo e por isso, foi apresentada a emenda ao programa de assistência social”, disse.

“Se aprovada, Rio Branco entregará quase 2 milhões de refeições para pessoas de baixa renda, em 4 anos. Essa ação é extremamente importante para conseguirmos combater a fome na nossa Rio Branco que está entre as capitais mais pobres que existe”, afirmou o vereador pedindo que os colegas de parlamento aprovem a proposta.

Jarude aproveitou para criticar a lentidão da prefeitura em reabrir o restaurante popular da Baixada da Sobral “Não tem nem previsão, consultei o site da própria prefeitura e em junho o prefeito disse que em 60 dias entregaria, mas não foi. A ultima vez que fiz uma visita soubemos que tava parada a reforma por falta de tinta”, reclamou.

O vereador disse que a Prefeitura, ao invés de licitar a obra, assumiu a reforma e isso é prejudicial e responsável pela lentidão. “Todo item que falta a prefeitura tem que para a obra para todo item que falta a prefeitura tem que para poder conseguir o item e voltar a reformar, dessa forma, não vamos conseguir entregar o restaurante popular ainda esse ano”, afirmou.