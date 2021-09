Jéssica Sales perde Duarte e deputado declara apoio à Márcia Bittar para o Senado

Inverso

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que não costuma ter papas na língua, disse hoje à coluna que o MDB não tem feito o caminho que ele considera correto para disputar as eleições do ano que vem. “Eu já disse que a gente não pode construir o corpo pela cabeça. É preciso primeiro construir a base. Mas o MDB tem feito o caminho inverso. Eu tenho cobrado o partido há mais de um ano para primeiro construir as chapas de deputados para só depois discutirmos as cabeças”.

Majoritária

Para o deputado, um exemplo de construção de candidatura majoritária é a da pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, que mesmo sem filiação partidária, já tem uma base de ao menos seis siglas que devem caminhar com ela. Segundo Duarte, cada um desses partidos tem algo em comum, priorizaram a construção das chapas de deputados estaduais e federais para depois discutirem as candidaturas majoritárias. “É assim que se constrói uma candidatura majoritária, não é se impondo”, disse. O deputado deixou claro que mesmo com a candidatura da deputada federal Jéssica Sales sendo a oficial do partido, ele deve caminhar com Márcia Bittar, por ser um “homem de palavra”.

Recluso

Nas redes sociais, o ex-governador Tião Viana (PT) compartilhou um texto do também petista Nilson Mourão, em que ele diz que está há 1 ano e 5 meses recluso, ou seja, há 515 dias. O ex-secretário de Direitos Humanos diz que adotou o lema dos monges: ora et labora – que traduzido do latim ao pé da letra significa “orar e trabalhar”. “Estou aprendendo que nessa vida, o que fica e cria raízes, é o amor”, escreveu.

CPI do Busão

A tão sonhada CPI do transporte público está parada na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Sem prazo para que os partidos indiquem seus representantes, apenas o PDT fez isso até agora, propondo o nome da vereadora Michelle Melo.

ICMBIO solidário

O ICMBIO está desenvolvendo uma belíssima ação de solidariedade no interior do estado. O Instituto vai entregar 400 sacolões aos seringueiros extrativistas da resex Chico Mendes de Brasiléia. A aquisição do alimento se deu através de uma parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ICMBIO e a Prefeitura de Brasileia.

Sextou

Cada vez mais leve e sorridente, diferente da época de prefeitura, em que por ocupar a posição mais alta da hierarquia municipal precisava sempre se mostrar forte e dura, a ex-prefeita Socorro Neri apareceu hoje tocando Raça Negra com a banda da PMAC, a Furiosa. Dias atrás, a secretária de Educação apareceu em uma sequência de tacadas certeiras numa mesa de bilhar. É gente como a gente.

BBB

A postagem do dia do ex-senador Jorge Viana (PT) foi ao lado da vencedora do BBB19, Gleice Damasceno. Ao lado da famosa, JV rasgou a seda dizendo que a ex-BBB “construiu um exemplo de vida” e que é “capaz de inspirar jovens e nos fazer sonhar de novo com um Acre vencedor”. E continua, “essa sua energia positiva que contagia e dá força pra gente seguir buscando mais igualdade, novas oportunidades e transformação de vida para os acreanos”, escreveu.

Alto Acre

De acordo com o portal da transparência, todos os prefeitos da região do Alto Acre receberam voluptuosas diárias do início do ano até o último hoje. No ranking, o campeão é o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), com um gasto de R$ 20.141,20. Já se somado todo o gabinete do prefeito, o gasto com diárias chega a R$ 39.907,68. Do outro lado do ranking está o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), que apresentou um gasto individual com diárias de R$ 4.050,00. Já o gasto do gabinete como um todo é de $ 14.540,00.

Despedida

O pastor Reginaldo Ferreira, ex-presidente municipal do Progressistas e agora ex-assessor da senadora Mailza Gomes (PP), disse ao ContilNet que apesar dos afastamentos, não guarda mágoas nem da sigla e muito menos da senadora. Em uma longa carta de despedida do gabinete, o pastor agradeceu a senadora e ao ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, pelo tempo de gabinete. “Me despeço de seu mandato e desse grupo com a consciência limpa e paz de alma. Alegre por ter servido bem e intensamente nas funções em que fui incumbido (…) Gratidão ao James Gomes pela anuência quanto a minha nomeação a época e apoio ao trabalho desenvolvido (…) Foi uma honra e benção ser seu assessor. Muitíssimo obrigado!”, diz trecho da carta.

Futuro

Com interesse em disputar as eleições do ano que vem, o pastor ainda não sabe se vai para o pleito como candidato a deputado federal ou estadual. O certo mesmo é que deve disputar por um partido que não seja o Progressistas. As malas já estão prontas. “Meu relacionamento com o Progressistas vem de muito tempo, desde os meus avós. Tenho uma boa relação com todas as pessoas. Nunca tive interesse em sair, mas a vida e a política são dinâmicas, sobretudo, a política. Às vezes nossa linha de coerência pessoal e ideológica se impõem”, disse.

Tá tudo roxo

Em alta, o famoso Roxinho, aliado de primeira hora de Gladson Cameli (PP), já é reconhecido dentro do governo por ser um “agregador”, revelou uma fonte palaciana. A mesma fonte opinou para à coluna que é de Roxinho um dos melhores trabalhos do governo Gladson, melhor inclusive do que muitos que estão dentro da gestão e se vangloriam por serem letrados. É o famoso tapa sem luva.